Тренер академии «Зенита»: у Москвичева есть шансы выйти на уровень Малафеев

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв поделился мнением об игре воспитанника клуба, который выступает на правах аренды в «Оренбурге», вратаря Богдана Москвичева.

– Насколько у Москвичева получается выдерживать конкуренцию в РПЛ?

– У Богдана получается и получится конкурировать. У него есть все шансы стать вратарем уровня Малафеева для города и «Зенита». Я сужу по тем играм «Оренбурга», которые видел.

– Заметили ли вы конкуренцию среди молодых вратарей? В чем Москвичев лучше них?

– У Москвичева есть преимущество – у него мышление полевого футболиста. Вратарь должен отлично играть ногами, и Богдан в этом отношении лучше всех молодых голкиперов. У него перспектив гораздо больше, – приводит слова Коноплёва Metaratings.

В текущем сезоне Богдан Москвичёв провёл за «Оренбург» во всех турнирах 15 матчей.