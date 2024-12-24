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Тренер академии «Зенита»: у Москвичева есть шансы выйти на уровень Малафеев

Тренер академии «Зенита»: у Москвичева есть шансы выйти на уровень Малафеев
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Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв поделился мнением об игре воспитанника клуба, который выступает на правах аренды в «Оренбурге», вратаря Богдана Москвичева.

– Насколько у Москвичева получается выдерживать конкуренцию в РПЛ?
– У Богдана получается и получится конкурировать. У него есть все шансы стать вратарем уровня Малафеева для города и «Зенита». Я сужу по тем играм «Оренбурга», которые видел.

– Заметили ли вы конкуренцию среди молодых вратарей? В чем Москвичев лучше них?
– У Москвичева есть преимущество – у него мышление полевого футболиста. Вратарь должен отлично играть ногами, и Богдан в этом отношении лучше всех молодых голкиперов. У него перспектив гораздо больше, – приводит слова Коноплёва Metaratings.

В текущем сезоне Богдан Москвичёв провёл за «Оренбург» во всех турнирах 15 матчей.

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