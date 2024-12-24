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Стала известна позиция боссов «МЮ» относительно решений Аморима по Рашфорду

Стала известна позиция боссов «МЮ» относительно решений Аморима по Рашфорду
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Руководство «Манчестер Юнайтед» не оказывает давления на главного тренера команды Рубена Аморима относительно положения крайнего нападающего Маркуса Рашфорда в стане «красных дьяволов». Об этом сообщает Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальскому специалисту предоставлена полная свобода относительно включения или невключения 27-летнего футболиста в состав «Манчестер Юнайтед», а также понимания, нужен ли Рашфорд манкунианцам для достижения результатов или нет. При этом, если Рашфорд покинет клуб, то это будет совместное решение руководства «красных дьяволов» и Аморима.

Напомним, ранее нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» на три матча подряд.

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