Кечинов: нет ничего удивительного, что Черчесов может покинуть сборную Казахстана

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное увольнение российского тренера Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Конечно, когда у команды нет результата, тренера увольняют. Нет ничего удивительного, что Черчесов может покинуть сборную Казахстана. Это нормальная вещь. Надо знать, какие планы у руководства Федерации футбола Казахстана. Если ставилась задача выйти в дальнейший этап, она не выполнена, идёт увольнение. Если был запланирован большой проект с Черчесовым на два-три года, это другое дело.

Думаю, после ухода из сборной Казахстана Черчесов будет востребован. У нас не очень много специалистов такого уровня. Он является отличной кандидатурой для многих команд. У него есть опыт, харизма и многие другие качества, чтобы стать ещё сильнее в качестве тренера. Он однозначно будет востребован в России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.