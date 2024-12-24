«Сити» должен использовать Эрлинга лучше». Гвардиола встал на защиту критикуемого Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в защиту нападающего команды Эрлинга Холанда, чей уровень игры в последних матчах подвергается критике.

«Дело в нас, а не только в одном игроке. Когда Эрлинг был крайне результативен, это происходило благодаря команде. Холанд очень важен для нас [сейчас] и будет очень важным для нас дальше. Нам нужно использовать его лучше.

Причина [неудач «Манчестер Сити»] в том и в этом. Она связана со всеми нами. Парни бегают больше, чем когда-либо. Множество мелких и крупных деталей делают нас не такими успешными, какими мы были», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

В последних 10 матчах АПЛ Холанд забил три гола.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: