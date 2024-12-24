Кавазашвили: «Спартаку» не надо продлевать контракт с Селиховым

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, нужно ли красно-белым продлевать контракт с 30-летним голкипером Александром Селиховым, заканчивающийся грядущим летом.

«Я думаю, нет, потому что он уже не будет играть в основном составе. Селихову надо срочно переключиться на другую команду, чтобы пару лет поиграть в основном составе и заработать деньги. Всё, возраст-возраст.

30 лет — не так много для вратаря? Это много уже. Но ты можешь ему сказать, чтобы он остался и играл ещё несколько лет», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днем».

Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в 30 из которых отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл восемь матчей во всех соревнованиях, проведя на поле 720 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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