В «МЮ» отклонили предложение Бруну оплатить расходы персонала клуба перед игрой с «Сити»

В преддверии финала Кубка Англии минувшего сезона с «Манчестер Сити» (1:2) руководство «Манчестер Юнайтед» объявило сотрудникам клуба об отмене традиционных льгот в виде бесплатного проезда, питания, проживания. Персоналу «красных дьяволов» пришлось заплатить £ 20 за поездку на автобусе до стадиона «Уэмбли», где проходил матч. Клуб не предоставил им ничего, кроме билета. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был настолько «ошеломлен» заявлением руководства клуба, что обратился к нему с предложением взять на себя все дополнительные расходы, связанные с сотрудниками. Однако его предложение было отклонено.

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