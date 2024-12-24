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В «МЮ» отклонили предложение Бруну оплатить расходы персонала клуба перед игрой с «Сити»

В «МЮ» отклонили предложение Бруну оплатить расходы персонала клуба перед игрой с «Сити»
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В преддверии финала Кубка Англии минувшего сезона с «Манчестер Сити» (1:2) руководство «Манчестер Юнайтед» объявило сотрудникам клуба об отмене традиционных льгот в виде бесплатного проезда, питания, проживания. Персоналу «красных дьяволов» пришлось заплатить £ 20 за поездку на автобусе до стадиона «Уэмбли», где проходил матч. Клуб не предоставил им ничего, кроме билета. Об этом сообщает The Athletic.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 30'     0:2 Майну – 39'     1:2 Доку – 87'    

По информации источника, полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был настолько «ошеломлен» заявлением руководства клуба, что обратился к нему с предложением взять на себя все дополнительные расходы, связанные с сотрудниками. Однако его предложение было отклонено.

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