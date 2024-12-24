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Тренер академии «Зенита» высказался о лимите на легионеров

Тренер академии «Зенита» высказался о лимите на легионеров
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Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв поделился мнением о действующем в Российской Премьер-Лиге лимите на легионеров.

— Сейчас из-за лимита на легионеров в заявке должно быть определённое количество россиян…
— Должны быть сильнейшие. Я против искусственности. Наверное, я за то, чтобы кто-то из футболистов моей команды тренировался с первой командой и получал определённые навыки, работая с действующими футболистами. Если игрок там находится искусственно, такой вариант развития игрока неприемлем, — приводит слова Коноплёва Metaratings.

С сезона-2022/23 клубы Российской Премьер-Лиги имеют право заявить до 13 легионеров и не менее 12 игроков, воспитанных в российских академиях. При этом на поле одновременно могут выйти не более восьми иностранцев.

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