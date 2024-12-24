Игрок мадридского «Реала»: нам надоело возвращаться домой в три часа ночи — AS

Игроки мадридского «Реала» раскритиковали плотный игровой календарь и пожаловались на слишком маленькое время, отведённое на отдых.

«Нам надоело, что каждый раз, когда мы проводим матч за пределами Мадрида, мы не возвращаемся домой до трёх часов ночи… в лучшем случае. А на следующий день — на тренировку! Если уже трудно отдыхать после стольких матчей, представьте себе эти графики. Наступил момент, когда мы нормализовали такой график, но это не норма», — приводит слова анонимного игрока клуба AS.

В последнее время многие футболисты и тренеры жалуются на очень плотный игровой календарь, заявляя, что при таком графике у футболистов остаётся слишком мало времени на отдых, что приводит к повышенному риску получения травм.