Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок мадридского «Реала»: нам надоело возвращаться домой в три часа ночи — AS

Игрок мадридского «Реала»: нам надоело возвращаться домой в три часа ночи — AS
Комментарии

Игроки мадридского «Реала» раскритиковали плотный игровой календарь и пожаловались на слишком маленькое время, отведённое на отдых.

«Нам надоело, что каждый раз, когда мы проводим матч за пределами Мадрида, мы не возвращаемся домой до трёх часов ночи… в лучшем случае. А на следующий день — на тренировку! Если уже трудно отдыхать после стольких матчей, представьте себе эти графики. Наступил момент, когда мы нормализовали такой график, но это не норма», — приводит слова анонимного игрока клуба AS.

В последнее время многие футболисты и тренеры жалуются на очень плотный игровой календарь, заявляя, что при таком графике у футболистов остаётся слишком мало времени на отдых, что приводит к повышенному риску получения травм.

Материалы по теме
Федерико Вальверде рассказал о поведении Килиана Мбаппе в раздевалке «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android