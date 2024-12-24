Чанов: никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос, есть ли у красно-синих зависимость от 38-летнего голкипера Игоря Акинфеева.

«Знаете, здесь момент уходящего и приходящего. Большой плюс, что Игорь оказывает большое влияние на игру ЦСКА и умеет командовать. Своими выступлениями Акинфеев показывает, что играет он не по тому, что коллективу нужен дядька, а потому, что он в полном порядке.

Спорт — это конкуренция. Поэтому вратари, которые приходят в основную команду, должны быть лучше Игоря. Если они его переиграют, то вопросов не будет. Думаю, смена пройдёт спокойно. Но пока такого нет. На сегодняшний день всё ещё есть ощущение, что в воротах ЦСКА — стоит глыба. Поэтому никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет», — приводит слова Чанова Legalbet.

Акинфеев является воспитанником красно-синих. Он выступает за взрослую команду ЦСКА с 2003 года. За этот период Акинфеев принял участие в 784 матчах во всех турнирах, в 325 из которых он отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне 38-летний вратарь сыграл 17 матчей во всех соревнованиях. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме Экс-игрок ЦСКА Боков назвал лучших игроков команды в первой части РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: