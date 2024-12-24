Булыкин: работа в Казахстане — не лучший отрезок для Черчесова, страдает его имидж

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«Не знаю, о чём договаривалась федерация Казахстана с Черчесовым. Насколько помню, тогда строилась команда и в этот момент шли матчи. Сложно судить, но если у тренера нет результата, вопрос с увольнением ставят во главу стола. Это не самый лучший отрезок для сборной Казахстана и Черчесова. Из-за пяти поражений страдает имидж тренера.

Но если команда строится, многое меняется, дают время, чтобы воспитать новую сборную. Быстрее Черчесов нам расскажет, что было, чем мы будем догадываться. Станислав Саламович — это тренер высокого уровня, который доказывал это в клубах и сборной России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Станислава Черчесова могут уволить из сборной Казахстана в ближайшее время.