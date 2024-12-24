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Коди Гакпо — о матче с «Тоттенхэмом»: это была важная игра для «Ливерпуля»

Коди Гакпо — о матче с «Тоттенхэмом»: это была важная игра для «Ливерпуля»
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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Очевидно, что это была важная игра для нас, в которой мы должны были победить после двух ничьих [в чемпионате]. Кроме того, зная, что «Челси» сыграл вничью, было ещё важнее немного увеличить отрыв. Игра сама по себе тоже была важной, ведь «Тоттенхэм» играл у себя дома. Мы подошли к этому с полной отдачей. Я думаю, что это была приятная игра, за которой было приятно наблюдать, много отличных моментов с нашей стороны и, в конце концов, отличный результат», — приводит слова Гакпо официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Коди Гакпо провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

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