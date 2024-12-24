Коди Гакпо — о матче с «Тоттенхэмом»: это была важная игра для «Ливерпуля»

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).
«Очевидно, что это была важная игра для нас, в которой мы должны были победить после двух ничьих [в чемпионате]. Кроме того, зная, что «Челси» сыграл вничью, было ещё важнее немного увеличить отрыв. Игра сама по себе тоже была важной, ведь «Тоттенхэм» играл у себя дома. Мы подошли к этому с полной отдачей. Я думаю, что это была приятная игра, за которой было приятно наблюдать, много отличных моментов с нашей стороны и, в конце концов, отличный результат», — приводит слова Гакпо официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Коди Гакпо провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.
- 24 декабря 2024
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