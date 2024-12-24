Отец Неймара — о переходе в «Барселону»: «Реал» платил больше, но сын хотел играть с Месси

Отец бывшего нападающего «Барселоны» Неймара рассказал, что перед переходом его сына из «Сантоса» в каталонский клуб в 2013 году мадридский «Реал» делал футболисту более солидное предложение.

«Переход в «Барселону» был полностью его [Неймара] решением. У меня на руках были предложения от «Барселоны» и «Реала». Предложение от «Реала» было в три раза больше. И он сказал «нет», ведь хотел играть с этими парнями [Месси и остальные игроки «Барселоны»]. Его мечтой было играть за «Барселону», — сказал отец Неймара в подкасте Jota Jota Podcast.

Бразильский футболист выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: