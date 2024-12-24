ЦСКА объявил о продлении контракта со своим воспитанником

ЦСКА сообщил о продлении контракта с нападающим Артёмом Сериковым.

«ПФК ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром ЮФЛ-1 Артёмом Сериковым на 3 года!

Наш 17-летний воспитанник в прошедшем сезоне ЮФЛ-1 забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач в 33 матчах, побив рекорд турнира!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.