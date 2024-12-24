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В «Родине» сообщили о подписании контрактов с воспитанниками «Зенита» и «Локомотива»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин анонсировал три трансфера, в их числе — приобретение воспитанников «Зенита» и «Локомотива».

«Уже могу сказать о троих новичках-россиянах 2005 года рождения, которых мы скоро представим.

Денис Мушкарин — звёздочка из «Зенита», один из лучших сбалансированных центральных полузащитников в стране, лидер МФЛ по целому ряду показателей.

Антон Камышенко — талантливый форвард из «Локомотива». В прошлом сезоне он стал одним из лучших бомбардиров МФЛ.

На финишной прямой трансфер Александра Алёхина — яркого центрального защитника с харизмой из «Акрона-2», — приводит слова Зинина Metaratings.

«Родина» после 21 тура Мелбет Первой лиги занимает 12-е место с 24 очками. Команда одержала пять побед, девять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

На данный момент Камышенко выступает за молодёжную команду «Сочи». Мушкарин провёл 27 игр в прошлом сезоне молодёжного первенства, в которых забил два мяча.