Рэтклифф рассматривал Илона Маска в качестве потенциального спонсора «МЮ» — The Athletic

Перед покупкой акций «Манчестер Юнайтед» в 2023 году английский бизнесмен Джим Рэтклифф рассматривал известных американских предпринимателей Илона Маска (генеральный директор компании SpaceX) и Джеффа Безоса (основатель компании Amazon) в качестве потенциальных спонсоров клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Рэтклифф считал, что популярность бренда «Манчестер Юнайтед» способна заинтересовать, как Маска, так и Безоса. Однако подчёркивается, что неясно, как названные предприниматели отреагировали на предложение английского бизнесмена.

24 декабря 2023 года было объявлено, что Рэтклифф приобрёл 25% «Манчестер Юнайтед». При этом семья Глейзеров остаётся мажоритарным акционером «красных дьяволов».

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