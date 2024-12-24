Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рэтклифф рассматривал Илона Маска в качестве потенциального спонсора «МЮ» — The Athletic

Рэтклифф рассматривал Илона Маска в качестве потенциального спонсора «МЮ» — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Перед покупкой акций «Манчестер Юнайтед» в 2023 году английский бизнесмен Джим Рэтклифф рассматривал известных американских предпринимателей Илона Маска (генеральный директор компании SpaceX) и Джеффа Безоса (основатель компании Amazon) в качестве потенциальных спонсоров клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Рэтклифф считал, что популярность бренда «Манчестер Юнайтед» способна заинтересовать, как Маска, так и Безоса. Однако подчёркивается, что неясно, как названные предприниматели отреагировали на предложение английского бизнесмена.

24 декабря 2023 года было объявлено, что Рэтклифф приобрёл 25% «Манчестер Юнайтед». При этом семья Глейзеров остаётся мажоритарным акционером «красных дьяволов».

Материалы по теме
В «МЮ» отклонили предложение Бруну оплатить расходы персонала клуба перед игрой с «Сити»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android