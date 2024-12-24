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Роман Широков поделился мнением о возможности участия российских команд в Суперлиге

Роман Широков поделился мнением о возможности участия российских команд в Суперлиге
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Бывший футболист Роман Широков поделился мнением относительно возможности участия российских команд в Суперлиге в случае неудачных переговоров с УЕФА о возвращении в турниры под её эгидой.

— В РФС ожидают возвращения наших команд в еврокубки в следующем году. Вы верите в это?
— Дай бог. У РФС, наверное, больше информации, чем у меня. Если в следующем году вернут — будет здорово.

— Стоит ли нам присоединиться к новой Суперлиге, если переговоры с УЕФА будут неудачными?
— Не знаю, какие там условия. Какие там команды хоть? Мадридский «Реал»? Ну если «Реал» есть, то, наверное, стоит, — приводит слова Широкова Metaratings.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что ожидает положительных изменений по вопросу допуска отечественных команд и принятия решений по тому, чтобы все они играли в 2025 году в официальных международных турнирах.

В заявлении пресс-службы A22, дочерней компании Суперлиги, указано, что Объединённая лига открыта для участия в ней 96 клубов из 55 стран. Именно такое количество государств, включая Россию, являются членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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