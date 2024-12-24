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Никита Чернов: Угальде всегда играл на команду, а теперь его прорвало на голы

Никита Чернов: Угальде всегда играл на команду, а теперь его прорвало на голы
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Нынешняя форма Угальде меня не удивляет. Сейчас все сами видят, что Манфред — отличный футболист. Он всегда играл на команду. А теперь его прорвало на голы. Он просто начал реализовывать свои моменты», — приводит слова Чернова Legalbet.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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