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Нападающий «Ливерпуля» Гакпо — о Салахе: нам очень повезло, что он у нас есть

Нападающий «Ливерпуля» Гакпо — о Салахе: нам очень повезло, что он у нас есть
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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал выступление своего одноклубника Мохамеда Салаха в текущем сезоне.

«Я не знаю, что сказать! То, чему мы все являемся свидетелями, — это нечто особенное. Количество забитых им голов, а также результативных передач, которые он отдает, то, как он ведёт игру, как он ставит других атакующих или полузащитников, таких, как я, в положение, когда они могут забивать и быть опасными, — всё это говорит о высоком уровне. Я надеюсь и для нас, и для него, что он сможет продолжать в том же духе ещё долгое время. Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы гордимся, что можем быть его товарищами по команде и помогать ему стать лучше. И он тоже старается сделать нас лучше», — приводит слова Гакпо официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.

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