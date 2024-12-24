Аморим рассказал, может ли ситуация с Рашфордом повлиять на остальных игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, может ли ситуация с нападающим манкунианцев Маркусом Рашфордом, ранее заявившем о готовности к новому вызову в карьере, стать отвлекающим фактором для остальных футболистов команды.

«Нет, я так не думаю. Ни для меня, ни для других игроков. Все в клубе знают, о чём я говорю и чего хочу от Маркуса и всех остальных. Так что [эта ситуация] не отвлекает», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Рашфорд не был включён в заявку «красных дьяволов» на три последних матча. Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего нападающего в грядущем январе.

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