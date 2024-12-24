Илья Абаев оценил игру «Локомотива» в первой части сезона РПЛ

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев оценил игру железнодорожников в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Результаты команды в первой половине чемпионата я бы оценил очень позитивно. С тем составом, который был изначально, мало кто ожидал, что команда будет на самом верху и будет бороться за призовые места. Здорово вписалась молодёжь.

Пойдёт ли перерыв на пользу? С одной стороны — отдохнут, с другой — некоторым командам не всегда идёт на пользу, когда команда на ходу. Состав молодой, поработают на сборах. Всё должно быть нормально», — приводит слова Абаева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.