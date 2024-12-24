Николай Наумов: от такой работы в сборной Казахстана у Черчесова упадёт репутация

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана. Ранее появилась информация о возможной отставке Черчесова.

«Если статистика твоей команды 0:15, у тебя нет ни одной победы, конечно, увольнение — это тренерская доля. Тем более что в Федерации Казахстана сменилось руководство. Президент, который брал Черчесова в сборную, ушёл. Поэтому отставка логична. Мне кажется, что у Адиева получилось лучше.

Но такое бывает в сборных, ведь ты не тренируешь футболистов. Ты берёшь тех, кого считаешь нужным и можешь мотивировать. Как футболистов натренировали, так они и играют. Со сборными всё гораздо сложнее, чем с клубами. В командах тренер день и ночь с игроками и всё знает, а в сборных нужно время, но его у Черчесова практически не было.

Конечно, от такой работы в сборной Казахстана репутация Черчесова упадёт, ведь главное — результат. Все будут говорить, что команда не забила ни одного мяча и не выиграла ни одного матча. Но Черчесов всё равно будет востребован, ведь у него хорошая репутация в Венгрии и в Польше, где он неплохо работал. Наверное, какое-то время придётся посидеть без работы, но в течение зимы всё определится. Очень важно, что у Черчесова есть опыт работы в клубе и в сборной. Это разные профессии, а он владеет обеими», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.