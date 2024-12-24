Аморим: мне всё равно, что скоро Рождество, я просто хочу победить с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о сильном желании вывести «красных дьяволов» на победный путь.

«Я просто хочу победить [с «Манчестер Юнайтед»], мне всё равно, что скоро Рождество (католическое Рождество отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Я, как и болельщики, очень расстроен [из-за результатов], но знаю, что делать. Однако для этого нам придётся шаг за шагом решать некоторые проблемы и находить ответы на все вопросы. Мы будем бороться за это», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 13-е место. В последних пяти матчах чемпионата Англии команда Аморима три раза потерпела поражение и дважды выиграла.

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