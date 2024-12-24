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Юрий Сёмин рассказал, при каком условии «Динамо» сможет увеличить шансы на чемпионство

Юрий Сёмин рассказал, при каком условии «Динамо» сможет увеличить шансы на чемпионство
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Отечественный тренер Юрий Сёмин оценил шансы московского «Динамо» побороться за звание чемпиона РПЛ в текущем сезоне, а также предположил, в каком случае команда сможет набирать больше очков.

«Я бы хорошо оценил шансы на то, чтобы бороться за чемпионство. Хотелось бы избежать неожиданных осечек во втором круге. Многое будет зависеть от того, как проведут подготовку.

У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков», — приводит слова Сёмина Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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