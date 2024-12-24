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В «МЮ» были шокированы отставкой Эшуорта, персонал клуба опасается за будущее — Athletic

В «МЮ» были шокированы отставкой Эшуорта, персонал клуба опасается за будущее — Athletic
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Сотрудники «Манчестер Юнайтед» были шокированы отставкой Дэна Эшуорта с поста спортивного директора клуба спустя пять месяцев после назначения и почувствовали, что никто из них не находится в безопасности. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, у ряда сотрудников «красных дьяволов» упал «моральный дух» после того, как численность персонала была сокращена с 1000 до 750 человек. Действующие работники «Манчестер Юнайтед» начали перестраховаться и отправлять резюме в другие клубы.

Персонал английского клуба считает, что его совладелец Джим Рэтклифф хочет реализовать в «Манчестер Юнайтед» те же механизмы, которые помогли стать ему успешным бизнесменом, однако, по их мнению, футбол отличается от других видов деятельности, ведь в нём «акцент делается на людях, а не на технологиях».

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