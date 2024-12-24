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Экс-игрок «Зенита» Коноплёв: мы «подыхали» на первом сборе, когда тренер был Петржела

Экс-игрок «Зенита» Коноплёв: мы «подыхали» на первом сборе, когда тренер был Петржела
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Бывший футболист «Зенита» Константин Коноплёв поделился воспоминаниям от тренировок по руководством Властимила Петржелы.

«Первый сбор с Петржелой. Мы все там «подыхали». Четырехразовые тренировки. Всего три занятия плюс зарядка, но это вообще не зарядка. Две тренировки – утром на поле, вечером беговая в лесу. А третья в тренажерном зале. Там не то, что сесть, там с кровати нереально было встать. Я просто сваливался с неё и каким-то образом поднимался, чтобы пойти», — приводит слова Коноплёва Metaratings.

На данный момент Константин Коноплёв является тренером молодёжной команды «Зенита».

Петржела работал в «Зените» с ноября 2002 года по май 2006 года. Под его руководством «Зенит» провёл 144 матча, в которых одержал 73 победы, 41 раз сыграл вничью и 30 раз проиграл.

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