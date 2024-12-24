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Наумов: Помазун станет первым номером в «Спартаке», у красно-белых нет вратарей сильнее

Наумов: Помазун станет первым номером в «Спартаке», у красно-белых нет вратарей сильнее
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

«Есть такое понятие «нераскрученный футболист». Мне кажется, что Илья Помазун — нераскрученный вратарь. Он очень сильный голкипер, который много раз доказывал это. Илья немножко пересидел в ЦСКА под Акинфеевым. Понятно, что ему не светило быть первым номером, но потом в арендах мы увидели, что Помазун — неплохой вратарь. Мне кажется, что Илья в «Спартаке» может стать первым номером. Я не вижу, кто в «Спартаке» сильнее. Селихов и Максименко допускают слишком много ошибок.

Конечно, реакция от такого трансфера будет не очень хорошей. Мы знаем отношения болельщиков ЦСКА и «Спартака» друг к другу. Когда Помазун сказал в интервью, что не против был пойти в «Спартак», тогда уже была негативная реакция от болельщиков армейцев. Но через это надо проходить. Я к этом отношусь нормально. Человек хочет работать. Если ему предложит контракт «Спартак», почему он должен отказываться? Тем более он давно не играл за ЦСКА. Мало значит, какую он школу закончил. Есть много футболистов, которые закончили одну школу, но за этот клуб не играли. К примеру, взять Кокорина, который с 10 до 17 лет был в академии «Локомотива», но не сыграл ни одного матча в основе. Никто даже не знает, что он воспитанник «Локомотива». Помазун в «Спартаке» будет выглядеть неплохо», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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