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Аморим — о перестройке в «Манчестер Юнайтед»: на это потребуется время

Аморим — о перестройке в «Манчестер Юнайтед»: на это потребуется время
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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о перестройке, проходящей под его руководством в клубе.

«Мы должны быть честны с нашими болельщиками. На это потребуется время, и мы не говорим, что хотим выиграть время, это факт. Мы так усердно работали в течение этого месяца, и вы не заметите особых изменений. Конечно, победа в дерби, но для меня это ничего не значит. В первую очередь нужно выигрывать матчи, в которых мы должны побеждать, как, например, в воскресенье [против «Борнмута»].

Мы должны многое построить в клубе, нам нужно время, чтобы перестроиться. Ясное видение — это самое важное. На это потребуется время, но мы готовы страдать вместе с болельщиками. В конце концов, мы победим», — приводит слова Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 17 матчах и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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