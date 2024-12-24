Агент Абрамов: если актёра Бурунова поставить на место Николича, игра ЦСКА не изменится

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что если известного актёра и болельщика ЦСКА Сергея Бурунова поставить на место главного тренера красно-синих Марко Николича, то игра армейцев не изменится.

«Бурунов — великолепный актёр, который бы здорово сыграл главного тренера. Если Бурунова поставить на место Николича, игра армейцев не изменится. Футболисты на поле будут такие же. Не будет обрушения качества игры. В принципе, разницы не будет. Интересная мысль, если взять и подменить Бурунова на Николича. Надо узнаваемых актёров продвигать», — приводит слова Абрамова Legalbet.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги команда Николича набрала 31 очко и занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Зенитом». Игра состоится 1 марта и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)».

Николич занял должность главного тренера красно-синих минувшим летом. До этого команду возглавлял Владимир Федотов.

Материалы по теме Чанов: никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет

Самые титулованные футбольные клубы России: