Видео: Генич с помощью телефона наложил на себя лицо собаки. Ранее он назвал Дзюбу псиной

Комментатор Константин Генич с помощью мобильного приложения снял видео, на котором его голова приняла форму головы собаки.

Ранее Генич в ответ на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, поставившего под сомнение профессиональную футбольную карьеру журналиста, заявил, что ни одна «футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».

«Возможно, именно так должна выглядеть футбольная псина», — написал Генич у себя в телеграм-канале.

Отметим, что Константин Генич во времена своей футбольной карьеры выступал за такие команды, как «Химки» и пермский «Амкар». Генич закончил карьеру футболиста в 2005 году.