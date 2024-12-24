Клопп вёл переговоры с «Ред Булл» задолго до объявления об уходе из «Ливерпуля» — DM

Юрген Клопп вёл переговоры об уходе в «Ред Булл», будучи тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Клопп впервые встретился с представителями компании около двух лет назад. Сообщается, что на протяжении всего этого срока Клопп вёл переговоры с главой «Ред Булл».

Юрген Клопп задолго до своего ухода выражал согласие на работу в компании, однако затем изменил своё решение, уведомив о желании остаться в «Ливерпуле». После того как Клопп публично объявил, что покинет «Ливерпуль», представители «Ред Булл» вновь направили ему своё предложение, которое Клопп принял.

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».