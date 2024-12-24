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«Бавария» может переманить нападающего из дортмундской «Боруссии»

«Бавария» может переманить нападающего из дортмундской «Боруссии»
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«Бавария» проявляет интерес к 20-летнему крайнему нападающему дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани находится в восторге от игры английского футболиста. Сам Байно-Гиттенс знает об интересе немецкого гранда, однако не хочет покидать «Боруссию» нынешней зимой. 20-летний нападающий является одной из главных трансферных целей «Баварии» на лето 2025 года.

В нынешнем сезоне Байно-Гиттенс принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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