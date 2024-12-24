В ЦСКА подтвердили информацию о строительстве новой базы для клуба

В пресс-службе ЦСКА подтвердили информацию о том, что клуб планирует построить в Московской области, недалеко от озера Круглое, современную базу. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

«Информацию о новой базе клуба на озере Круглом можем с радостью подтвердить. Над проектом работа ведётся уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. Строительство столь современного и необходимого клубу объекта стало возможным благодаря нашим партнёрам, и мы надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее», — написал глава пресс-службы Кирилл Брейдо у себя в телеграм-канале.

Карпов сообщил, что база будет включать в себя четыре поля с натуральным газоном, предусматривающие подогрев и систему освещения, а также одно поле с искусственным газоном. На базе смогут жить футболисты основной, молодёжной команд, а также игроки двух возрастов академии.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. ЦСКА с 31 очком идёт шестым.