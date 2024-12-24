Скауты «МЮ» хотели покупки Рафиньи, но тен Хаг настоял на Антони за £ 86 млн — Athletic

Летом 2022 года скаутский отдел «Манчестер Юнайтед» выступал за покупку вингера Рафиньи, перешедшего в тот период из «Лидса» в «Барселону», однако экс-тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг настоял на трансфере нападающего Антони из «Аякса», который обошёлся манкунианцам в £ 86 млн (€ 103 млн). Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на текущий момент трансферы являются той областью, где руководство «Манчестер Юнайтед» хотело бы сэкономить. Клуб больше не намерен осуществлять покупки, сопоставимые с переходом Антони.

Напомним, Антони перешёл в «Аякс» летом 2020 года, когда тен Хаг являлся главным тренером нидерландской команды. Он возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год.

Материалы по теме Рэтклифф рассматривал Илона Маска в качестве потенциального спонсора «МЮ» — The Athletic

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: