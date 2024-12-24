В РФС высказались о возможном снятии «Химок» с чемпионата из-за ареста Туфана Садыгова

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном снятии с турниров «Химок» на фоне информации о возбуждении уголовного дела в отношении главного инвестора клуба Туфана Садыгова. Ранее Головинский районный суд города Москвы принял решение избрать Туфану Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 18 дней.

«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки». Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», — приводит слова Дюкова Sport24.

«Химки» по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья набрала 16 очков по результатам 18 матчей.