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«Кем ты себя возомнил?» Фердинанд рассказал, как Фергюсон довёл Роналду до слёз

«Кем ты себя возомнил?» Фердинанд рассказал, как Фергюсон довёл Роналду до слёз
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал историю, как экс-тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон довёл до слёз нападающего Криштиану Роналду.

«Мы находились в Португалии, где провели пару матчей. Криштиану [Роналду] выступил не очень хорошо, потому что был молод и слишком старался. Помню, как мы играли с «Бенфикой», и тренер [Алекс Фергюсон] отчитал Криштиану: «Кем ты себя возомнил? Ты приходишь сюда, пытаясь доказать всем, что ты суперзвезда». И помню, как Криштиану плакал в раздевалке. Тогда я подумал: «Этому тренеру всё равно, приятель. Ему всё равно, кто ты», — сказал Фердинанд в документальном фильме, посвящённом сэру Алексу Фергюсону.

Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.

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