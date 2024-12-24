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Любовь Кипяткова покинула «Зенит» после истечения срока действия контракта

Любовь Кипяткова покинула «Зенит» после истечения срока действия контракта
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Санкт-петербургский «Зенит» объявил, что футболистка клуба Любовь Кипяткова покидает команду в связи с истечением срока действия контракта между клубом и игроком.

«Люба, мы благодарим тебя за самоотдачу и вклад в наши общие победы! Желаем тебе успехов в дальнейшей карьере!» — попрощался с футболисткой «Зенит» в своём телеграм-канале.

Любовь Кипяткова присоединилась к женской команде «Зенита» в сезоне-2022. В составе сине-бело-голубых футболистка провела 37 матчей, стала трёхкратной чемпионкой России (2022, 2023, 2024) и завоевала Суперкубок страны (2023).

В прошедшем сезоне Любовь Кипяткова провела за клуб два матча в женской Суперлиге.

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