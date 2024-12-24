«Мне говорили, что я опасный для игры в поле». Голкипер «Динамо» Мх Волк — о выборе амплуа

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал историю, как он стал вратарём.
«Насколько я помню, один тренер, Виталий Никитин, сказал, что я слишком опасный для полевого игрока, всех бью по ногам, поэтому меня лучше спрятать в ворота, где можно прыгать и катиться. В итоге стало получаться.
Был определённый багаж от отца, который занимался любительским футболом и тоже был вратарём. Он меня подтягивал, когда я встал в ворота, создал условия о дворе: ворота, поле, чтобы мы вместе тренировались, отрабатывали какие‑то моменты. Не сильно мне это нравилось тогда. Но хотелось просто играть в футбол», — приводит слова Волка «Матч ТВ».
Для Волка и махачкалинского «Динамо» нынешний сезон в Российской Премьер-Лиге является дебютным.
Волк в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и провёл восемь игр «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.
Махачкалинское «Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на 11-м месте. Команда набрала 17 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 39 очками.