Таранов — о Помазуне: если нет предложения от ЦСКА, почему не принять его от «Спартака»?

Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал возможный переход вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

«Помазун последнее время ездил по арендам в «Урал», где неплохо себя проявил и даже вызывался в сборную России. Конечно, для самого Помазуна переход в «Спартак» — большой плюс и хороший вариант для продолжения карьеры. Но есть нюансы с болельщиками — непонятно, как они отреагируют. С другой стороны: а почему не ЦСКА и не попробовать выиграть конкуренцию у Торопа? Думаю, у Максименко тоже будет непросто выиграть конкуренцию.

Безусловно, много критики польётся от такого трансфера. ЦСКА и «Спартак» — две горячие команды. Но есть и исключения. Взять Сослана Джанаева, который являлся воспитанником армейской школы, а большую часть карьеры провёл в «Спартаке». ЦСКА даже не планировал его возвращать. Можно смотреть на эту ситуацию со стороны болельщиков. Но можно взглянуть со стороны спортсмена. Если нет предложения от родного клуба, почему футболисту не принять предложение от главного соперника?» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.