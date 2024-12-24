Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может задействовать новый экономический рычаг, чтобы зарегистрировать Ольмо

«Барселона» может задействовать новый экономический рычаг, чтобы зарегистрировать Ольмо
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» разработала запасной план на случай, если в грядущую пятницу (27 декабря) испанская Примера не позволит каталонскому клубу продлить регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент сине-гранатовые ведут переговоры с катарской компанией о продаже пакета VIP-мест на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу». В случае если испанский гранд активирует данный экономический рычаг, он может заработать около € 120 млн. Однако в каталонском клубе понимают, что при условии более позднего осуществления этой сделки они могут заработать до € 200 млн.

Регистрация Ольмо в Ла Лиге действует до конца 2024 года.

Даниэль Ольмо Подробнее
Материалы по теме
«Арсеналу» интересен Ольмо, который может покинуть «Барселону» в январе — TEAMtalk

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android