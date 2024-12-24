«Барселона» может задействовать новый экономический рычаг, чтобы зарегистрировать Ольмо

«Барселона» разработала запасной план на случай, если в грядущую пятницу (27 декабря) испанская Примера не позволит каталонскому клубу продлить регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент сине-гранатовые ведут переговоры с катарской компанией о продаже пакета VIP-мест на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу». В случае если испанский гранд активирует данный экономический рычаг, он может заработать около € 120 млн. Однако в каталонском клубе понимают, что при условии более позднего осуществления этой сделки они могут заработать до € 200 млн.

Регистрация Ольмо в Ла Лиге действует до конца 2024 года.

Сколько зарабатывают футболисты: