Видео: Криштиану Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе со своими детьми встретился в Финляндии с Санта-Клаусом.

Ранее Роналду поздравил всех с Рождеством, опубликовав фото с голым торсом на морозе.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 916 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.