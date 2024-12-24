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В Боливии игроки ушли с поля при счёте 0:3, чтобы не вылететь по сумме двух матчей

В Боливии игроки ушли с поля при счёте 0:3, чтобы не вылететь по сумме двух матчей
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В Боливии игроки команды «‎Роял Пари» во время ответного матча с «‎Реалом Оруро» за право выступать в высшей лиге ушли с поля при счёте 0:3, чтобы сохранить счёт 4:3 в их пользу по сумме двух матчей.

В первом матче «‎Роял Пари» разгромил «‎Реал Оруро» со счётом 4:0. Однако в ответном матче «‎Роял Пари» пропустил три мяча. В конце встречи футболисты «‎Реал Оруро» получили право пробить пенальти и сравнять счёт по сумме двух встреч, однако главный тренер «‎Роял Пари» увёл ‎команду в знак протеста против судейства и в надежде сохранить общий победный счёт 4:3.

По итогу в местной футбольной федерации заявили, что «‎Роял Пари» в качестве наказания не получит право выйти в высший дивизион.

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