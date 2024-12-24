В Боливии игроки ушли с поля при счёте 0:3, чтобы не вылететь по сумме двух матчей

В Боливии игроки команды «Роял Пари» во время ответного матча с «Реалом Оруро» за право выступать в высшей лиге ушли с поля при счёте 0:3, чтобы сохранить счёт 4:3 в их пользу по сумме двух матчей.
В первом матче «Роял Пари» разгромил «Реал Оруро» со счётом 4:0. Однако в ответном матче «Роял Пари» пропустил три мяча. В конце встречи футболисты «Реал Оруро» получили право пробить пенальти и сравнять счёт по сумме двух встреч, однако главный тренер «Роял Пари» увёл команду в знак протеста против судейства и в надежде сохранить общий победный счёт 4:3.
По итогу в местной футбольной федерации заявили, что «Роял Пари» в качестве наказания не получит право выйти в высший дивизион.