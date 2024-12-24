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«МЮ» готов потратить € 230 млн на трансферы, клубу интересен Рафинья — Football365

«МЮ» готов потратить € 230 млн на трансферы, клубу интересен Рафинья — Football365
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«Манчестер Юнайтед» готов потратить € 230 млн на покупку трёх футболистов. Об этом сообщает Football365.

По информации источника, «красные дьяволы» проявляют активный интерес к крайнему нападающему «Барселоны» Рафинье, за которого они готовы заплатить € 80+10 млн (€ 80 млн в качестве фиксированной суммы, € 10 млн в виде бонусов).

Кроме того, главный тренер команды Рубен Аморим заинтересован в переходе форварда «Спортинга» Виктора Дьёкерша, чей контракт предусматривает сумму отступных в размере € 80 млн.

Также Аморим хочет, чтобы в «Манчестер Юнайтед» перешёл вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель. Подчёркивается, что португальского специалиста не устраивает уровень игры, показываемый нынешним голкипером «красных дьяволов» Андре Онана.

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