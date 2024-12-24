Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: не думаю, что работа в Казахстане отрицательно скажется на карьере Черчесова

Таранов: не думаю, что работа в Казахстане отрицательно скажется на карьере Черчесова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Конечно, в любой сборной в первую очередь нужен результат. Говорить о каких-то планах на будущее нет смысла. Национальная сборная — это национальная сборная. Она нужна, чтобы участвовать во всех международных турнирах, представлять интерес страны и добиваться положительного результата. Если этого результата нет, то увольнение — нормальная практика.

Не думаю, что период работы в сборной Казахстана столь отрицательно скажется на будущей карьере Черчесова. Это определённый этап жизни и карьеры тренера, где что-то не получилось. Понятно, что это не проходит бесследно. Но у Черчесова больше положительных моментов в тренерской карьере, чем данный результат со сборной Казахстана», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

Материалы по теме
Николай Наумов: от такой работы в сборной Казахстана у Черчесова упадёт репутация
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android