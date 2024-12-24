Таранов: не думаю, что работа в Казахстане отрицательно скажется на карьере Черчесова

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Конечно, в любой сборной в первую очередь нужен результат. Говорить о каких-то планах на будущее нет смысла. Национальная сборная — это национальная сборная. Она нужна, чтобы участвовать во всех международных турнирах, представлять интерес страны и добиваться положительного результата. Если этого результата нет, то увольнение — нормальная практика.

Не думаю, что период работы в сборной Казахстана столь отрицательно скажется на будущей карьере Черчесова. Это определённый этап жизни и карьеры тренера, где что-то не получилось. Понятно, что это не проходит бесследно. Но у Черчесова больше положительных моментов в тренерской карьере, чем данный результат со сборной Казахстана», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.