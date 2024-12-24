В «Локомотиве» высказались о работе Галактионова на посту главного тренера клуба

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера клуба.

— Какие ощущения от первой части текущего сезона?

— Возьму больший период. Два года, именно столько работает Галактионов в клубе. Абсолютно правильное решение принял клуб. У него большой потенциал, и за эти два года команда сделала большой путь. Ожидания, когда было много скептиков перед началом этого сезона, были оправданы. Изнутри мы видим, как команда прогрессирует и прогрессирует каждый из футболистов, — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Предыдущим местом работы Галактионова был «Пари Нижний Новгород», а также молодёжная сборная России (по совместительству). Под его руководством «Локомотив» провёл 83 матча, в которых 47 раз одержал победу, 16 раз сыграл вничью и 20 раз уступил.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого 35 очков.