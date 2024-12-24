Генеральный директор «Локомотива» озвучил задачи клуба на вторую часть сезона

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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко назвал в качестве задач клуба на вторую часть сезона попадание в тройку лучших команд РПЛ, а также выход в финал Фонбет Кубка России и борьба за его победу.

— Ставите какую‑то конкретную задачу?

— Мы хотим добраться до финала Кубка России, побороться за этот трофей. И хотим, наконец, оказаться в топ‑3, — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. Команда набрала 35 очков за 18 игр. Железнодорожники одержали 11 побед, два раза сыграли вничью и пять раз потерпели поражение. В Кубке России «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» в рамках матча второго этапа 1/4 финала турнира. Встреча пройдёт 11 марта 2025 года.