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Генеральный директор «Локомотива» озвучил задачи клуба на вторую часть сезона

Генеральный директор «Локомотива» озвучил задачи клуба на вторую часть сезона
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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко назвал в качестве задач клуба на вторую часть сезона попадание в тройку лучших команд РПЛ, а также выход в финал Фонбет Кубка России и борьба за его победу.

— Ставите какую‑то конкретную задачу?
— Мы хотим добраться до финала Кубка России, побороться за этот трофей. И хотим, наконец, оказаться в топ‑3, — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. Команда набрала 35 очков за 18 игр. Железнодорожники одержали 11 побед, два раза сыграли вничью и пять раз потерпели поражение. В Кубке России «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» в рамках матча второго этапа 1/4 финала турнира. Встреча пройдёт 11 марта 2025 года.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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