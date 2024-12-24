Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о фанатах: как будто люди хотят подразнить медведя

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал слухи о том, что он был рассержен сомнениями фанатов в его тактике после поражения в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).

«Я не был зол. Мы только что потерпели тяжёлое поражение, и я беру на себя ответственность за это, поскольку видел, как это повлияло на всех, кто работает в футбольном клубе, — так что это тяжело давит на вас. Но я не думаю, что есть много менеджеров, которые приходят на собеседования после того, как их «избили», и радуются этому.

Честно говоря, я уже устал от одних и тех же вопросов и однотипных ответов. Я просто думаю, что люди будто бы хотят подразнить медведя, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Очевидно, после проигрыша людям намного легче добиться от тебя реакции», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

По итогам 17 туров «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «шпоры» проведут в маках 18-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».