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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о фанатах: как будто люди хотят подразнить медведя

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о фанатах: как будто люди хотят подразнить медведя
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал слухи о том, что он был рассержен сомнениями фанатов в его тактике после поражения в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Я не был зол. Мы только что потерпели тяжёлое поражение, и я беру на себя ответственность за это, поскольку видел, как это повлияло на всех, кто работает в футбольном клубе, — так что это тяжело давит на вас. Но я не думаю, что есть много менеджеров, которые приходят на собеседования после того, как их «избили», и радуются этому.

Честно говоря, я уже устал от одних и тех же вопросов и однотипных ответов. Я просто думаю, что люди будто бы хотят подразнить медведя, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Очевидно, после проигрыша людям намного легче добиться от тебя реакции», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

По итогам 17 туров «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «шпоры» проведут в маках 18-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».

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