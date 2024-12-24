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Родриго отклонил предложение «Сити» летом, игрок хочет добиться успеха в «Реале» — Relevo

Родриго отклонил предложение «Сити» летом, игрок хочет добиться успеха в «Реале» — Relevo
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Минувшим летом крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс отклонил предложение «Манчестер Сити» о переходе, поскольку он хочет добиться успеха в «Королевском клубе». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, 23-летний футболист был недоволен тем, что большая часть внимания в минувшем сезоне была прикована к его одноклубникам: полузащитнику Джуду Беллингему и вингеру Винисиусу Жуниору. Кроме того, Родриго столкнулся с проблемами личного характера.

Однако игрок по-прежнему хочет продолжать выступать за «Реал», который, в свою очередь, не желает отпускать бразильского нападающего в другую команду.

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