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Мусиала рассказал о своих переживаниях из-за эпизода с рукой Кукурельи на Евро-2024

Мусиала рассказал о своих переживаниях из-за эпизода с рукой Кукурельи на Евро-2024
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Джамал Мусиала рассказал, как он пережил эпизод с неназначенным пенальти в четвертьфинальном матче со сборной Испании (1:2) на Евро-2024.

«Какое-то время я не мог выбросить это из головы. Не понял решения рефери», — приводит слова Мусиалы Süddeutsche Zeitung.

Речь идёт об эпизоде, когда арбитр Энтони Тейлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте встречи. Испания победила со счётом 2:1. Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тейлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде. Позднее сознался и сам Кукурелья. Испания впоследствии стала победителем турнира.

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