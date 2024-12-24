Мареска: «Челси» превзошёл ожидания, но мы не участвуем в чемпионской гонке

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что его команда не участвует в чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ.

«Мы не участвуем в чемпионской гонке. Дело не в давлении на футболистов, клуб или меня. На мой взгляд, такова действительность. Мы превзошли наши ожидания в плане игры и набора очка. Надеюсь, в один прекрасный день на нас тоже окажут давление из-за участия в чемпионской гонке», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 туров английской Премьер-лиги «Челси» набрал 35 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка.

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