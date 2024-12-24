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В «Локо» прокомментировали слова Дзюбы про Галактионова, Артём назвал его трусливеньким

В «Локо» прокомментировали слова Дзюбы про Галактионова, Артём назвал его трусливеньким
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал высказывания бывшего игрока клуба Артёма Дзюбы.

«Мы никогда не против [другого] мнения. Когда общаемся с футболистами, мы всегда за то, чтобы они открыто высказывали, что думают, ведь именно здесь может рождаться истина. В спорте людей без характера не бывает.

Возвращаясь к Галактионову: я в начале сказал, что команда растёт вместе с тренером. Мы проходим сложный путь все вместе, бывают победы, сложные моменты, главное — делать правильные выводы», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Предыдущим местом работы Галактионова был «Пари Нижний Новгород», а также молодёжная сборная России (по совместительству). Под его руководством «Локомотив» провёл 83 матча, в которых 47 раз одержал победу, 16 раз сыграл вничью и 20 раз уступил.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого 35 очков.

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